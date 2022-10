Viterbo, verso il 2 novembre. Al cimitero ancora poche visite. Migliorano i servizi

30 ottobre 2022 a

a

a

Quattro giorni alla commemorazione dei defunti e al cimitero non se ne accorge nessuno. Pochissime persone ieri mattina, 29 ottobre, hanno fatto visita ai propri cari sia nella parte monumentale che in quella nuova del complesso San Lazzaro, quasi come se la ricorrenza non fosse così imminente. Oggi, ultima domenica prima del 2 novembre, ci si attende un afflusso maggiore.

Sistemato l'ascensore del cimitero di San Lazzaro

Così il Comune, attraverso l’assessore Stefano Floris, ieri mattina ha annunciato l’introduzione dell’orario no-stop, dalle ore 7.30 alle 17 sia nella giornata odierna che nel prossimo festivo, quello di martedì 1° novembre, per la festa di Ognissanti. Orario continuato che l’amministrazione ha deciso di estendere anche agli altri cimiteri comunali, quelli delle frazioni.

Sistemato l'ascensore del cimitero di San Lazzaro

Sospeso invece l’ingresso alle auto, generalmente autorizzate durante l’anno, “per evitare l’eccessiva concentrazione di vetture all’interno del cimitero monumentale di San Lazzaro, pericolose anche per le persone in visita alle tombe dei propri cari”. Intanto un giro tra parte vecchia e nuova del cimitero evidenzia ancora notevoli differenze tra i due blocchi, anche se meno marcate rispetto agli anni scorsi. Nella porzione monumentale, ad esempio, resiste il degrado, con qualche filo scoperto in bella vista a ridosso dei loculi e piante a ricoprire alcune tombe.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 30 OTTOBRE (Edicola digitale)

2 novembre, gli orari di apertura dei cimiteri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.