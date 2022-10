Viterbo, Talete: sindaci in silenzio dopo l'incontro con Arera

Mattia Ugolini 30 ottobre 2022 a

L’incontro dei sindaci dell’Ato con Arera diventa un giallo, bocche cucite sull’esito della discussione. Venerdì scorso quasi tutti i primi cittadini che fanno parte dell’assemblea dei soci di Talete si sono recati a Roma per incontrare i vertici dell’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Oggetto del meeting, naturalmente, la famigerata richiesta di un prestito da 40 milioni, chiesto ad inizio 2020 per “coprire gli investimenti sulla rete idrica” e mai arrivati. Anzi, ad esser precisi, stando a diverse campane, Arera a quella richiesta, piuttosto che un niet, avrebbe corrisposto un silenzio. Nè un no, né un sì.

L’incontro romano, secondo fonti certe, sarebbe durato diverse ore, da subito dopo l’ora di pranzo alle diciannove circa. Segno che, probabilmente, non ci sia stata una chiusura lampo da parte dell’autorità di fronte alla domanda.

Potrebbe anche essere stata trovata un’altra modalità, diversa dal finanziamento, adatta ad erogare fondi e dare liquidità a Talete allo stesso tempo. Insomma, un modo per dare ossigeno alla società che gestisce il servizio idrico nella Tuscia che è sempre più in difficoltà.

Di certo, dopodomani scadranno i termini per presentare il piano di ricapitalizzazione al Collegio sindacale dell’azienda. Anche questo passaggio cruciale per il futuro della società, tuttavia, potrebbe andare per le lunghe.

