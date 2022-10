Viterbo, scorie nucleari. La Lega: "Siamo contrari al deposito ma è inutile ordine del giorno per il ricorso al Tar"

Massimiliano Conti 30 ottobre 2022 a

“Un ordine del giorno inutile”. Firmato Claudio Ubertini e Andrea Micci. I consiglieri comunali della Lega spiegano il perché della loro astensione nel voto di giovedì scorso con cui il parlamentino di Palazzo dei Priori ha dato mandato alla sindaca Frontini di aderire al ricorso presentato da un gruppo di comitati e associazioni contro l’ipotesi di realizzare in provincia di Viterbo la discarica nazionale delle scorie nucleari.

Ubertini e Micci ribadiscono la loro netta contrarierà al deposito ma giudicano raffazzonato e improvvisato il modo con cui si è arrivati a preparare e votare l’ordine del giorno. “Pur avendo acconsentito alla discussione – spiegano i due esponenti leghisti - abbiamo ritenuto di non partecipare al voto per dare mandato al sindaco di aderire a un ricorso giudiziale già depositato, con un’istruttoria amministrativa, tra l’altro, ancora in corso. Un ricorso che seguirà il proprio iter, indipendente dall’adesione del sindaco di Viterbo. Per non parlare dell’ordine del giorno portato in discussione e preparato in fretta e furia solo qualche ora prima”.

Tutto ciò, secondo Ubertini e Micci, non è più tollerabile perché i giorni passano senza che in consiglio comunale si discuta di nulla di sostanziale: “Arrivano uno, due, tre pratiche amministrative. Possibile che l’amministrazione Frontini non riesca a produrre più di questo? La situazione inizia ad assumere contorni drammatici, perché è dal consiglio comunale, e dalla giunta, che escono gli atti che fanno marciare un Comune verso i propri obiettivi. Ma a 100 giorni dall’insediamento della giunta, di atti amministrativi in consiglio comunale se ne vedono veramente pochi. Anche ieri (giovedì, ndr) abbiamo assistito all’ennesima seduta svolta, con costi pieni a carico dei cittadini, per discutere solo tre pratiche amministrative”.

