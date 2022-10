Viterbo, ministro della Cultura Gennario Sangiuliano all'inaugurazione della mostra al museo dei portici

30 ottobre 2022 a

Viterbo, il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano sarà l’ospite d’onore dell’inaugurazione della mostra Michelangelo e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano Del Piombo. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre alle 12,30 presso il museo dei Portici in piazza del Plebiscito. Oltre al ministro interverranno il sindaco Chiara Frontini, l'assessore alla bellezza e ai monumenti Vittorio Sgarbi (ideatore della mostra), Pietro Folena presidente dell'associazione MetaMorfosi, Cristina Acidini presidente della Fondazione Casa Buonarotti e il direttore Alessandra Cecchi e, infine, il soprintendente per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale Margherita Eichberg.

Questa mattina si inaugura anche la nuova “configurazione” del Museo dei Portici.

“Viterbo si sta muovendo a piccoli passi verso quello che è il nostro obiettivo, portare la nostra splendida città fuori da Porta Faul”, ha spiegato la sindaca Chiara Frontini durante la presentazione della mostra effettuata nei giorni scorsi nella sala Caduti di Nassirya del Senato.



