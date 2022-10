Viterbo, spaccio di cocaina. Denunciati due giovani di Sutri

29 ottobre 2022 a

a

a

Nella tarda serata del 27 ottobre i carabinieri della Stazione di Sutri, durante un servizio perlustrativo, nel procedere al controllo di un’autovettura, si accorgevano che gli occupanti gettavano qualcosa dal finestrino. I militari accortisi della manovra posta in essere dagli occupanti procedevano al recupero di quanto gettato, risultato poi essere un pacchetto di sigarette con all’interno 10 dosi di cocaina.

Molesta tredicenne in strada, a processo

I due soggetti, due cittadini di origine rumena di 25 e 27 anni residenti in provincia di Roma, venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare che permetteva di trovare 4 telefoni cellulari occultati sotto i sedili dell’auto e la somma in contanti di 500 euro dei quali i due non fornivano giustificazioni circa il possesso.

Sequestrati 5 chili di marijuana, scoperta piantagione

I carabinieri a quel punto hanno proceduto inoltre a perquisire le loro abitazioni, trovando ulteriori 5 dosi della medesima sostanza stupefacente. Tutto il materiale illecitamente detenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.

Prendeva reddito di cittadinanza e lavorava in nero in un ristorante: denunciata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.