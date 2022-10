Viterbo, droga. Sequestrati 5 chili di marijuana, scoperta piantagione a Montalto di Castro

29 ottobre 2022 a

a

a

I carabinieri di Montalto di Castro, nei giorni scorsi, durante lo svolgimento di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato circa 5 kg di marijuana, nascosta tra la folta vegetazione in quella località Marina. Le piante, frutto di una coltivazione clandestina, sono state trovate appese a più rami in modo da mimetizzarle al fogliame, così da renderne difficoltoso il rinvenimento da parte delle forze dell’ordine.

Spaccio di cocaina, 44enne in manette

Tale accorgimento, inoltre, ha garantito anche una efficace ventilazione naturale che ne stava velocizzando l’eliminazione della parte umida. In seguito, dopo la definitiva essiccazione ed al termine di ulteriori processi di lavorazione e suddivisione in dosi, sarebbe stata ottenuta la marijuana da immettere probabilmente sul mercato del litorale viterbese durante il prossimo fine settimana e per il ponte dei defunti, fruttando agli autori della coltivazione, tuttora in corso di identificazione da parte dei militari dell’Arma, una cospicua somma di denaro.

Controlli anti droga davanti alla Villa comunale, arrestato trentenne trovato con l'hashish

Durante gli stessi controlli, sono caduti nella rete dei militari dell’Arma anche tre ragazzi in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale, che sono stati segnalati alla Prefettura di Viterbo.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.