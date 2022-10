Viterbo, morto nel Canadair precipitato sull'Etna. Il pilota Matteo Pozzoli viveva a Soriano nel Cimino

29 ottobre 2022 a

Viveva a Soriano nel Cimino uno dei due piloti morti dopo che il Canadair sul quale viaggiavano è precipitato giovedì 27 ottobre sull'Etna (Catania). Si tratta di Matteo Pozzoli, 58 anni. A riferirlo è stato il padre Filippo, originario di Erba (Como) in un'intervista all'AdnKronos. "L’ultima volta che abbiamo visto Matteo è stato pochi giorni fa, era venuto su a trovarci come faceva sempre quando aveva qualche giorno di ferie. Veniva per stare con noi, coi suoi fratelli, coi nipoti ed era ripartito felice domenica mattina per riportare nella sua casa di Soriano nel Cimino le provviste che la mamma gli preparava, congelate. Lunedì, appunto, sarebbe tornato a lavoro", ha riferito.

R.I.P Roberto Mazzone, 62 anni di Salerno, e il suo vice, Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como

"Abbiamo saputo dell’incidente dalla radio, sentendo che il Canadair era partito da Lamezia Terme e sapendo che Matteo era lì, abbiamo fatto due più due. Solo dopo ci ha chiamati un collega dicendo che doveva darci una notizia, è stato l’unico che ha avuto la buona grazia di avvisarci", Filippo Pozzoli ex sindaco di Erba, ma soprattutto padre di Matteo, il pilota del Canadair che si è schiantato sull’Etna durante le operazioni di spegnimento di un incendio sul monte Calcinera.

"Matteo ha 56 anni, a parte noi la sua famiglia sono i compagni, i colleghi - dice ancora Filippo Pozzoli all’Adnkronos - Lavorava per una ditta che ha in appalto il servizio antincendio, ma prima di tutto mio figlio era uno dei tre piloti sperimentatori che ci sono in Italia, collaudatore a Pratica di Mare. Ha fatto la carriera militare ed è diventato Tenente Colonnello, ma siccome a quel grado si viene messo dietro a una scrivania, è passato all’antincendio per continuare a volare. Aveva anche avuto un incidente, ma mai ha pensato di smettere di volare. La sua vita era quella. L’ultima volta che abbiamo visto Matteo è stato pochi giorni fa, era venuto su a trovarci come faceva sempre quando aveva qualche giorno di ferie. Veniva per stare con noi, coi suoi fratelli, coi nipoti ed era ripartito felice domenica mattina per riportare nella sua casa di Soriano nel Cimino le provviste che la mamma gli preparava, congelate. Lunedì, appunto, sarebbe tornato a lavoro".

