Viterbo, 2 novembre festa dei morti. L'orario di apertura dei cimiteri

29 ottobre 2022 a

a

a

Commemorazione dei defunti, ecco una serie di informazioni utili riguardanti i cimiteri del territorio comunale. A comunicarle è l’assessore ai servizi cimiteriali Stefano Floris.

Cerimonia per ricordare Luigi Petroselli

Il cimitero San Lazzaro resterà aperto con orario continuato dalle 7,30 alle 17 anche domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre. Dal 29 ottobre al 2 novembre compreso, per evitare l’eccessiva concentrazione di vetture all’interno del cimitero monumentale di San Lazzaro, pericolose anche per le persone in visita alle tombe dei propri cari, sarà sospeso l’ingresso alle auto generalmente autorizzate durante l’anno. Lo fa sapere in una il comune di Viterbo.

x 1 / 18

"A questo proposito si ricorda che,- si legge ancora- come previsto da apposito regolamento comunale, il divieto di accesso alle auto resta confermato anche durante gli altri giorni festivi dell’anno. Dal 3 novembre le auto autorizzate potranno accedere nuovamente". "All’interno del nuovo cimitero è tornato in funzione l’ascensore ubicato nei pressi del tempio crematorio- ha ricordato l’assessore Floris- e al cimitero monumentale, dopo un accurato intervento di ristrutturazione, sono tornati fruibili i bagni pubblici a ridosso della chiesa di San Lazzaro, anche questi in disuso da anni". Orario continuato anche per tutti gli altri cimiteri del territorio comunale, ovvero dalle ore 7,30 alle ore 17.

Sistemato l'ascensore del cimitero di San Lazzaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.