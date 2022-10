Cucina, la zucca e la sua storia antichissima. Due ricette proposte da Vittoria Tassoni

29 ottobre 2022 a

a

a

Chi non avrebbe voluto essere Cenerentola che va al ballo dentro ad una zucca trasformata per l’occasione in carrozza. La zucca ha una storia antichissima, 10.000 anni fa furono trovati dei semi della varietà “Lagenaria” in alcuni città dell'Africa tropicale a sud dell'Equatore. Gli stessi semi furono ritrovati anche nelle tombe egizie nel 3.500 A.C. Le sue origini sono contese tra Messico, in cui furono trovati i primi semi tra il 7000 e il 6000 a. C. e l’Asia Meridionale, l’odierna India. Gli storici propendono per questa seconda ipotesi per la sua espansione nel mondo occidentale. Tutti i popoli antichi coltivarono la zucca nelle diverse varietà. Anche i Romani erano dediti alla coltivazione della cucurbitacea non solo per scopi alimentari ma anche come contenitore per il latte, i cereali e per il sale, da qui il proverbio “avere sale in zucca”. Da altri popoli fu utilizzata anche per fabbricare cucchiai, ciotole, piatti e strumenti musicali come le maracas. In Italia furono i Fenici a coltivare per primi la specie “Lagenaria”, dalla forma allungata e cilindrica, lungo il corso dei fiumi. Coltivazione che proseguì con gli Etruschi e i Romani che furono conquistati dalle qualità e dal suo sapore, testimonianza di ciò furono le parole di Plinio che definì la zucca come il “balsamo dei guai”.

La storia della zucca, quella del genere "cucurbita", che oggi è la più diffusa, ebbe la sua diffusione con Cristoforo Colombo che dopo la scoperta dell'America ne importò in patria una varietà, di forma, colore e dimensione, lunghe, rotonde, gialle, verdi, rosse, piccole, grandi ed enormi. All’inizio, poiché era coltivata a terra, venne vista come un alimento per la plebe e per gli animali. Il susseguirsi di carestie la fecero apprezzare anche dalle classi più ricche, come gli Estensi a Ferrara, che si accorsero di quanto la sua polpa fosse prelibata e iniziarono a coltivarla negli orti dei loro giardini e a consumarla quotidianamente. Nella tradizione contadina era uso tenere in casa una zucca come soprammobile, quale auspicio di felicità ed abbondanza. Ad halloween è usanza intagliare una zucca a forma di testa come simbolo della storia di Jack O' Lantern.

La zucca è molto versatile in cucina. Questa sua caratteristica si traduce nelle innumerevoli ricette in cui può essere impiegata. A seconda del piatto da preparare, può essere cucinata al vapore, al forno, in padella o bollita. È importante lavarla molto accuratamente ed eliminare i semi, che a differenza della polpa sono molto calorici ma hanno anche tantissime proprietà, e i filamenti interni.

Crema di zucca



Ingredienti



• di polpa di zucca Musquée de provenza

• 1/2 litro di brodo vegetale

• 1 scalogno

• olio extravergine di oliva

• 30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

• ½ cucchiaino di sommacco

• sale

• crostini di pane



Preparazione



Lava bene la zucca sotto acqua corrente;

Togli la buccia e taglia a cubetti;

Sbuccia lo scalogno e taglialo a fettine;

Scalda 4 cucchiai di olio in una casseruola, unisci lo scalogno e lascialo stufare dolcemente per 2-3 minuti;

Aggiungi la zucca, mescola, versa il brodo bollente e cuoci su fiamma bassa e a pentola semicoperta per circa 20 minuti, o fino a quando la zucca risulta tenera;

Fuori dal fuoco frulla la zucca e scalogno con un mixer a immersione;

Versa la crema dentro ad un piatto fondo e servila calda, accompagna a piacere con crostini di pane, e una macinata di sommacco;

Aggiungi a piacere semi di zucca, o parmigiano reggiano grattugiato.

Pancake alla zucca

140 g di Farina

200 g di zucca cotta a vapore

140 g di zucchero

2 uova

2 cucchiaini di lievito

1 cucchiaino di cannella

1 pizzico di sale

1. Schiaccia con una forchetta la zucca.

2. Quindi aggiungi latte, uovo, farina, zucchero, lievito e sale.

3. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo, quindi versa un paio di cucchiaiate

in una padella antiaderente leggermente unta con un tovagliolino imbevuto nell’olio di

semi,

4. inizia a cuocere a fuoco medio-basso.

5. Una volta rassodato l’impasto, e con evidenti bolle in superficie gira il pancake e cuoci anche l’altro lato.

6. Continua così, impilando man mano i pancake su un piatto.

7. Versa sopra del miele o sciroppo di acero.

Pomodori per fare la salsa. I consigli di Vittoria Tassoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.