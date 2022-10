Viterbo, scorie nucleari. Il Comune dice sì al ricorso al Tar contro il deposito

29 ottobre 2022 a

Anche Palazzo dei Priori aderisce al ricorso al Tar contro l’ipotesi che venga realizzato in provincia di Viterbo il deposito nazionale delle scorie nucleari. Giovedì pomeriggio, 28 ottobre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che dà mandato alla sindaca Chiara Frontini di unirsi all’iniziativa promossa il 14 febbraio scorso dai comitati Montalto Futura, Maremma Viva, Verde Tuscia e Salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia, “considerati i rischi potenziali di compromissione sia di natura ambientale sia della salute” per il territorio viterbese.

Ben ventidue siti della provincia di Viterbo, come noto, sono stati infatti inseriti nella carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito (Cnapi) redatta dalla società Sogin. Di fronte alla concreta possibilità che su uno di questi, come recita l’ordine del giorno, venga realizzata la discarica atomica, il territorio viterbese e le istituzioni – dalla Provincia ai Comuni - hanno quindi fatto fronte comune. L’ordine del giorno approvato giovedì rappresenta quindi un’ulteriore e forte risposta a un’ipotesi considerata devastante per una provincia già sottoposta da decenni a servitù di ogni tipo, sia in materia di energia che di rifiuti.

Di qui la condivisione unanime del documento. Ma come sempre la politica non ha perso l’occasione per dispute da asilo Mariuccia sulla paternità, o meglio sulla maternità, dell’ordine del giorno approvato. Il capogruppo di maggioranza Giancarlo Martinengo ha chiesto alla consigliera della lista Per il bene comune Luisa Ciambella di presentare il testo riconoscendone quindi come il ruolo promotrice.

