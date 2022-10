Viterbo, giornate della castagna con gastronomia a Canepina: musica e folclore

Nicola Piermartini 29 ottobre 2022 a

Canepina, finale fantasmagorico delle Giornate della castagna, organizzate dalla Pro loco. Quattro giorni, da oggi a sabato 1° novembre, dense di attrazioni, di esperienze, di momenti conviviali, esaltati dalle rinomate prelibatezze culinarie locali.

In tutti i giorni saranno aperte le mostre, dislocate nel Museo delle tradizioni popolari, nella chiesa di San Pietro, nella torre del castello degli Anguillara.

Castagne, pezzatura piccola a causa della siccità

Il programma dettagliato prevede: oggi, ore 11, in collaborazione con gli amici di “Asini in libertà”, “Una giornata da contadino”, passeggiata ecologica con pranzo al sacco (anche martedì); alle 20, cena in cantina con degustazione di piatti tipici (tutti i giorni); via XX Settembre, ore 22, “Discover-Live Music” in concerto; sempre alle 220, piazzale Caduti e Dispersi, “BS Party Band” in concerto.

Domani, piazza Garibaldi, alle ore 10, apertura stand Pro loco con vendita di prodotti tipici (anche martedì); 10, visite guidate nel centro storico (anche martedì); alle 13, pranzo in cantine caratteristiche (anche martedì); alle 15, “Palio delle botti”, gara folcloristica tra le cantine locali; alle 17, iazza Garibaldi, spettacolo musicale di “Luca e i Blue Moon”; distribuzione gratuita di caldarroste (anche martedì).

Successo per la sagra della castagna: il bilancio

Lunedì, 20.30, serata di Halloween, cena di beneficenza in tutte le cantine; 22.30, “Sbronzi di Riace” in concerto. Martedì 1° novembre infine, alle ore 15, sfilata degli Sbandieratori e Musici di Santa Rosa da Viterbo e spettacolo finale in piazza Garibaldi; alle 16.30, piazza Garibaldi, spettacolo musicale di “Orchestralunata”.

Un altro week end con la festa della castagna

