Viterbo, violenza sessuale. Molesta tredicenne in strada, a processo

Valeria Terranova 29 ottobre 2022 a

Rinviato a giudizio un 43enne residente in un piccolo centro della provincia che avrebbe cercato di adescare una ragazzina di 13 anni invitandola a salire in macchina. A febbraio era finito agli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico, misura di custodia cautelare stabilita in seguito alla richiesta della Dda di Roma. A luglio scorso era stata convertita in divieto di avvicinamento la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta un mese prima nei suoi riguardi relativamente al reato di stalking; nel frattempo quindi era tornato in libertà ma restava indagato a piede libero per l’accusa di violenza sessuale.

Il 43enne nel corso dell’interrogatorio del 22 febbraio si era dichiarato estraneo ai fatti. L’uomo, sottoponendosi alle domande dei magistrati e del proprio difensore, l’avvocato Luigi Mancini, aveva spiegato alcuni aspetti e aveva contestualizzato le circostanze, sostenendo che la ragazzina avesse frainteso e travisato i suoi commenti. L’uomo, nel corso della seduta, aveva ammesso di aver incontrato la giovanissima mentre era in compagnia di alcuni amici e riferito inoltre che sarebbe trattato di una semplice battuta e che gli incontri seguenti furono del tutto casuali, ridimensionando la vicenda e respingendo gli addebiti. Secondo le ricostruzioni, il quarantenne avrebbe molestato la piccola vittima in momenti diversi e gli episodi in contestazione si sarebbero consumati tra agosto e settembre del 2021. Il 43enne nell’arco di due mesi avrebbe pedinato la ragazzina e provato ad approcciarla svariate volte, fino a quando le sue insistenze si sarebbero fatte ancora più insistenti; nello specifico le avrebbe rivolto commenti quali: “quanto sei bella, sei bellissima”.

Il 43enne sarebbe arrivato a proporre alla minorenne di salire a bordo della sua auto. Invito che la giovanissima non avrebbe accolto.

L’adolescente, spaventata dalle avance non gradite da parte dell’uomo, si è confidata con la madre e con il fratello maggiore, i quali sporsero denuncia ai carabinieri. Stando al quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti, formulato soprattutto dal pm della Procura distrettuale antimafia di Roma, competente fino all’apertura del dibattimento per alcuni reati commessi ai danni di minorenni, e che ha coordinato le indagini a carico dell’uomo, l’intento del presunto molestatore sarebbe stato quello di abusare sessualmente della 13enne. Il procedimento a suo carico dovrebbe aprirsi tra qualche mese.

