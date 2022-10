Viterbo, acqua. Crisi Talete: Genova boccia l'azienda speciale

Mattia Ugolini 29 ottobre 2022 a

In Talete le perdite di esercizio stanno per superare il patrimonio netto. Lo ha comunicato giovedì Salvatore Genova a Civita Castellana durante il Consiglio comunale chiesto dalla minoranza per parlare della possibilità di trasformare la società in azienda speciale. Nell’occasione il manager ha ingaggiato un “duello rusticano” con la stampa, accusandola di non produrre un’informazione corretta e di non volere il salvataggio di Talete: “Ho letto prime pagine con titoli - ha puntualizzato - come ‘La GdF in sede’, ‘La Suez pronta a rilevare la società’ e ‘Genova lasciato solo’. E domani chissà cosa scriveranno”. Accuse pure al Comune di Viterbo per la fuga di notizie sulla due diligence. “Adesso - ha aggiunto - non serve dire che i soldi sarebbero stati gestiti male negli anni passati e nemmeno è utile parlare del referendum del 2011”.

Insomma, dritti - ha fatto capire a chiare note - sulla strada della privatizzazione, tutto quel che è successo prima va omesso. E guai ad intavolare dibattiti sui giornali. A parte ciò, più interessante quello che ha comunicato sulla situazione finanziaria dell’azienda: “Da luglio la situazione è precipitata. Le perdite d’esercizio supereranno il patrimonio netto della societá: sapete che significa? Che i Comuni o ricapitalizzano o aumentiamo la tariffa. Non ci ne sono altre soluzioni. Oppure si fallisce e forse qualcuno è contento”.

La trasformazione di Talete in azienda speciale, ripubblicizzandola, non è un’opzione contemplata: “Voi immaginate che una società possa lavorare con 60 Consigli comunali? Per ogni scelta operativa non si può aspettare ogni singolo Consiglio. La società è tecnica, non politica, ed ha bisogno di tempestività. Oggi la Talete fa fronte al 40-50% di morosità, un’azienda speciale il deficit deve coprirlo subito, così come deve far fronte subito ai costi. Formalizzerò all’ente di governo il mio parere”.

