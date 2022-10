Viterbo, disabile vittima dei bulli. In due a processo

V. T. 29 ottobre 2022 a

a

a

Si avvia verso le battute finali il processo che vede imputati due bulli che nel 2017 picchiarono un ragazzo disabile, di origini marocchine, residente in un piccolo centro della provincia, il quale all’epoca dei fatti aveva solo 17 anni. I due imputati si sarebbero fatti consegnare dal ragazzo, che allora era minorenne, un cellulare di ultima generazione con tanto di confezione e garanzia e lo avrebbero picchiato ogni qualvolta tentasse di ribellarsi ai continui soprusi. I due lo avrebbero inoltre costretto anche a fumare spinelli. Ad aprile 2021 fu sentito il padre della vittima il quale riepilogò la vicenda.

Tenta di corrompere agente con 20 euro, condannato

“A giugno del 2017 mio figlio tornò a casa impaurito e ferito – raccontò il genitore-. Mi confidò che due ragazzi del paese lo avevano preso a pugni e a schiaffi perché lo avevano obbligato a fumare uno spinello contro la sua volontà. Poi avevano preteso che consegnasse loro lo smartphone che avevo acquistato da poco per lui. Così decisi di affrontarli, ma mi aggredirono e mi minacciarono. Mio figlio purtroppo non sta bene…Ha difficoltà a parlare, non sente e a volte non riesce a dire quello che pensa. Pochi giorni prima che succedesse tutto questo notai che mancavano 1000 euro che avevo conservato in un armadio e penso che lo avessero costretto anche a rubare”.

Assenteismo al servizio psichiatrico della Asl. Due medici a processo

Nel corso delle udienze fu la stessa vittima a illustrare la propria versione dei fatti. “Mi costringevano a fare cose brutte – dichiarò il ragazzo-. Avevo paura soprattutto di uno di loro, grande e grosso, perché mi menava quando lo facevo arrabbiare come quando volevano che fumassi per forza marijuana ma io non volevo”. Si torna in aula il 21 dicembre per sentire gli ultimi 5 testimoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.