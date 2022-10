Viterbo, cimitero San Lazzaro. Sistemato l'ascensore

29 ottobre 2022 a

a

a

Viterbo, è tornato in funzione l’ascensore del cimitero nuovo. A darne notizia è l’assessore ai servizi cimiteriali Stefano Floris, che spiega: “Dopo anni di fermo, da qualche giorno è tornato a funzionare l’ascensore nei pressi del tempio crematorio, all’interno del nuovo cimitero di Viterbo. Tra pochi giorni celebreremo i nostri defunti. La sistemazione dell’ascensore era doverosa, soprattutto per le persone anziane o con problemi di deambulazione che altrimenti non avrebbero potuto portare un saluto ai loro cari. La nostra è un’amministrazione attenta al funzionamento ordinario della città - ha aggiunto la sindaca Frontini - e stiamo lavorando per rimettere in ordine ciò che abbiamo trovato in stato di degrado o abbandono”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.