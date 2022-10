Viterbo, mercatino di Natale. Gli ambulanti disertano

Alessio De Parri 29 ottobre 2022 a

Due terzi degli ambulanti del Consorzio di Natale non parteciperà al mercatino che aprirà dal’8 dicembre all’8 gennaio in via Marconi e piazza della Repubblica. Su 34 postazioni messe a disposizione dal Comune entro giovedì scorso - quando sono scaduti i termini per la presentazione delle domande -, ne sono state richieste appena undici. Numeri che arrivano direttamente dagli ambulanti del Consorzio di Natale, ma c’è di peggio: alcuni operatori commerciali, pur avendo presentato domanda, chiedono a gran voce all’amministrazione di riportare il mercatino da via Marconi in piazza dei Caduti e se ciò non dovesse accadere minacciano di tirarsi indietro.

Insomma, il rischio di un autentico flop, con la presenza di appena 5-6 bancarelle per tutto il periodo natalizio, è molto alto. C’è un altro problema: che piazza dei Caduti durante le festività sarà occupata da un evento di food, per cui le possibilità di riconsegnarla al mercatino di Natale, sempre che il Comune decida di fare un passo indietro, sono pari a zero.

Gli ambulanti sono furiosi e chiedono alla sindaca Frontini e all’assessore al commercio Franco di correre ai ripari: “Quando ci rivedremo con gli amministratori per l’assegnazione delle postazioni diremo la nostra - annuncia Giulio Terri, presidente comunale dell’Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti) e membro del Consorzio di Natale -. L’ubicazione in via Marconi ci penalizza fortemente rispetto a quella in piazza dei Caduti ed è normale che in molti, non avendo ricevuto le giuste garanzie, quest’anno non se la siano sentita di partecipare al mercatino. Quando ci siamo visti un mese fa con l’assessore Franco abbiamo ascoltato le novità prospettate dalla giunta ma avevamo anche sollevato tutte le nostre perplessità sulla scelta di spostare il mercatino da piazza dei Caduti. Purtroppo, però, non siamo stati ascoltati e adesso questi sono i risultati”.

