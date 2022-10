Viterbo, halloween a Gallese. Arrivano le streghe in piazza Castello

28 ottobre 2022 a

a

a

Gallese, il comitato festeggiamenti San Famiano. classi 1997-72, organizza il 31 ottobre alle ore 16 in piazza Castello, la manifestazione “Halloween, un pomeriggio da paura”.

Le streghette del comitato accompagneranno bambini per le tenebrose vie del paese alla ricerca di un dolcetto, o magari uno scherzetto.

A seguire i bambini parteciperanno alla “spaventosa” apertura del castello stregato dove verrà loro offerta una gustosa merenda. All’interno del castello ci saranno inoltre altre sorprese: “acchiappa la mummia”, tattoo a tema, pozioni magiche, popcorn e l’angoletto goloso. E’ gradita la partecipazione in maschera. Per informazioni: Selene 327. 8477660.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.