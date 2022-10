Viterbo, festa della castagna a Vallerano. Un altro week end di appuntamenti

28 ottobre 2022 a

a

a

Canto del cigno della XX edizione della festa della castagna, organizzata dall’associazione “Amici della castagna”. L’appuntamento conclusivo è fissato al 1 novembre, ma il prossimo sarà il fine settimana di chiusura.

Castagne, pezzatura piccola a causa della siccità

Come ha dichiarato Giovanni Narduzzi, presidente dell’associazione organizzatrice, l’edizione 2022 potrà essere archiviata nel segno della soddisfazione, sia per il numero consistente di visitatori, sia per il gradimento riscosso dalle manifestazioni in calendario e dalle proposte gastronomiche, sia, ancora, per le condizioni meteo favorevoli. Il programma del week end: domani, ore 10, apertura stand vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato ( anche domenica alle 9.30); 13, pranzo in cantine caratteristiche con specialità gastronomiche tipiche locali ( anche domenica); 15, visite guidate nel centro storico ( anche domenica, 10.30 e 15); 16, caldarroste e vino rosso in piazza ( anche domenica); 16, intrattenimento in piazza con “I Saltapizzica”, saltarello, pizzica, tammuriata, tarantelle del Centro-Sud Italia; 20, cena in cantina (anche domenica).

Cioccofest e Festa della castagna, buona la prima

Domenica, 9.30, passeggiata nei castagneti secolari; 11, in piazza, Area bambini, Family moment; 15.30, sfilata e spettacolo del Gruppo Sbandieratori di Vetralla; 17.30, concerto di musica popolare world/music con il gruppo “Mediterrando”.

Successo per la sagra della castagna: il bilancio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.