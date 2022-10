Viterbo, sanità. Cambio al vertice della Asl: stop a Cerimele, Zingaretti pensa a Proietti

28 ottobre 2022 a

Colpo di scena alla Asl. A sostituire Daniela Donetti, in partenza per il Policlinico Sant’Andrea, sembra che non sarà più Marina Cerimele (già direttore generale dell’Ifo di Roma). Zingaretti sarebbe infatti intenzionato a nominare fino alla scadenza del proprio mandato l’attuale direttore sanitario Antonella Proietti.

Se l’indiscrezione sarà confermata, una fedelissima dunque, sua e del Partito democratico, con il delicato compito di gestire la più importante azienda della provincia di Viterbo nel delicato periodo della campagna elettorale.

Non mancheranno le polemiche: quella della Cerimele, al di là delle sue indubbie capacità, sarebbe stata infatti secondo molti una nomina per certi versi più inclusiva, capace cioè di mettere d’accordo un po’ tutta la politica. Ma evidentemente Zingaretti in vista del delicato appuntamento di febbraio preferisce blindarsi.

