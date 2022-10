Viterbo, scuole. Stop al traffico a porta della Verità tutti i giorni per 25 minuti

28 ottobre 2022 a

a

a

Il piedibus in questa fase iniziale verrà organizzato solo il venerdì ma la “strada scolastica” - ovvero la chiusura al traffico a Porta della Verità - sarà in vigore per 25 minuti tutte le mattine dalle 7,45 alle 8,10. Il tempo per permettere agli alunni di arrivare a scuola in tutta sicurezza. Lo precisa la sindaca Frontini illustrando i contenuti dell’incontro avuto in settimana con i genitori degli alunni.

Street for kids, sindaco all'angolo

“Abbiamo avuto un incontro molto positivo con i dirigenti scolastici e i genitori dei bambini che frequentano le scuole del centro nella zona di Porta della Verità - spiega -.La sperimentazione di venerdì è stata estremamente soddisfacente. Per questo l’intendimento è di prevedere la strada scolastica dalle 7.45 alle 8.10 tutte le mattine. Per ora, abbiamo definito che i genitori organizzino il pedibus a partire dal primo venerdì di novembre, tutti i venerdì per poi ampliare agli altri giorni della settimana”.

Efficientamento energetico. Allegrini (FdI): "Frontini non sa di cosa parla"

Nei prossimi giorni, intanto, annuncia Frontini, l’amministrazione terrà un incontro anche con i commercianti della zona, “al fine di coinvolgere tutti gli attori interessati e condividere criticità e soluzioni”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 28 OTTOBRE (Edicola digitale)

Studenti a piedi, ma solo il venerdì

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.