Viterbo, degrado in via dell'Orologio Vecchio. L'inferno a due passi dal Comune

Andrea Tognotti 28 ottobre 2022 a

a

a

“Abbiamo il diritto di vivere bene, essere liberi di tornare nelle nostre case”. Una richiesta semplice, resa però complicata dal degrado del quartiere. Ne parla al Corriere Monia Mustica, referente del Gruppo Orologio Vecchio e zone limitrofe. Non un vero e proprio comitato con una sua struttura, però un gruppo di una quarantina di persone che dal 2016 segnala i problemi della centralissima zona in cui vivono.

Piazza Campoboio, degrado inaccettabile

Si rivolgono spesso a questura e carabinieri per segnalare situazioni specifiche, risolvendone alcune, ma avrebbero piacere di avviare un’interlocuzione con la sindaca Frontini per coinvolgere l’istituzione comunale nella soluzione dei problemi: “Abbiamo chiesto un incontro appena si è insediata la nuova giunta. Ma - annota Mustica - sono passati ormai diversi mesi e non abbiamo avuto riscontri”.

Micci (Lega): "Monterazzano discarica del Lazio. Quali azioni da Frontini?"



Immondizia, spaccio, degrado, paura. Questo il quadro che il suo racconto tratteggia: “E i problemi - osserva - non sono cambiati con la nuova amministrazione”. La paura, sentimento primario che “da queste parti dilaga, e con il passaggio all’ora solare sarà sempre più difficile girare da soli”. Lo spaccio, denuncia, “è una realtà di ogni giorno”, per di più agevolato dalla logistica: strade strette, quelle attigue a piazza delle Erbe, che rendono semplice la fuga dei pusher qualora una volante della polizia li insegua - evento peraltro frequente ma infruttuoso: “Sono state trovate siringhe e ci sono le baby gang, di recente è scoppiata una bomba carta davanti l’oreficeria di via Orologio Vecchio”, e dunque “non c’è la percezione di tranquillità”.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 28 OTTOBRE (Edicola digitale)

San Pellegrino nel degrado. I residenti: “Vogliamo i fatti”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.