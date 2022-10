Viterbo, evade dagli arresti domiciliari per riscuotere il reddito di cittadinanza

Valeria Terranova 28 ottobre 2022 a

Condannato a un anno e 5 mesi un uomo che in pieno lockdown evase dai domiciliari per andare a ritirare i soldi del reddito di cittadinanza. I fatti risalgono al 30 marzo del 2020 quando l’uomo, residente nel capoluogo, fu intercettato dai carabinieri in pieno centro mentre stava raggiungendo a piedi l’ufficio postale in via Ascenzi. “Insieme a un collega stavamo svolgendo i controlli consueti e nella tarda mattinata avvistammo quest’uomo a noi noto che passeggiava – ha raccontato ieri un militare citato dalla pubblica accusa-. Da quello che ci risultava, in quel periodo era sottoposto all’obbligo di dimora e così decidemmo di avvicinarlo pensando, visti i suoi trascorsi dello spaccio di sostanze stupefacenti di cui eravamo a conoscenza, che probabilmente dovesse incontrare qualcuno o che avesse un appuntamento da qualche parte. Quando gli chiedemmo cosa ci facesse in giro ci rispose che doveva andare a prelevare i soldi del reddito di cittadinanza e lo congedammo”.

Dopo qualche giorno, i militari trovandosi a parlare con dei colleghi della Polizia di Stato scoprirono ben altro sul conto dell’uomo. “Venimmo a sapere che c’era stato un aggravamento della misura cautelare e che di conseguenza l’uomo era stato spedito agli arresti domiciliari – ha spiegato l’operante-. Dunque quel giorno non poteva trovarsi fuori dalla propria abitazione. Ma noi non eravamo stati avvisati e non sapevamo di questo ulteriore provvedimento disposto a suo carico recentemente”.

Il pm, ritenendo fosse stata provata la responsabilità penale dell’accusato, concludendo la requisitoria, ha avanzato un’istanza di condanna a 8 mesi di reclusione. La difesa, invece, ha chiesto il proscioglimento dalle contestazioni sostenendo che l’uomo non fosse stato identificato adeguatamente.

