Viterbo, incidente sul lavoro a Gallese. Camionista travolto da rimorchio: ferito gravemente

28 ottobre 2022 a

a

a

Incidente sul lavoro ieri mattina nell’area artigianale di Gallese Scalo. Un autotrasportatore è rimasto gravemente ferito dopo che è stato travolto, per cause che sono ancora da accertare, dal rimorchio del mezzo pesante che aveva appena parcheggiato.

L’uomo, un cinquantenne di Nepi, è stato trasferito in gravi condizioni al Policlinico gemelli di Roma per le gravi ferite soprattutto a una gamba.

"Sua sorella ha avuto un incidente", ma non era vero. Truffato sessantenne. Un arresto

L’allarme intorno all’ora di pranzo. Il cinquantenne, da quello che si è appreso, aveva parcheggiato il mezzo pesante vicino a un magazzino di legami. Subito dopo ha provveduto a sganciare il rimorchio dalla trattrice. Ma proprio mentre stava ultimando l’operazione qualcosa è andato storto: infatti, secondo una prima ricostruzione il rimorchio si trovava in leggera discesa e dunque ha schiacciato l’uomo verso il camion. La fortuna, se così si può dire, è stata che la “corsa” del rimorchio è stata frenata da alcuni avvallamenti sul terreno e dunque l’uomo sarebbe riuscito a evitare in parte l’impatto con il rimorchio. Altrimenti sarebbe stato schiacciato del tutto. Una gamba è rimasta tuttavia incastrata tra il pesante rimorchio e la trattrice.

Auto contro bus del Cotral sulla provinciale Ortana, ragazza ferita

Per estrarre il camionista dai due mezzi sono dovuti intervenire i i vigili del fuoco. Una volta ultimate le operazioni dei pompieri l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che, vista la delicatezza della situazione, avevano fatto atterrare l’eliambulanza poco lontano. Dunque è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Policlinico Gemelli che è stato raggiunto poco dopo dall’elicottero. A preoccupare sono le ferite gravi che sono state riportate all’altezza degli arti inferiori. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze per fare luce sulla dinamica dell’incidente che, come detto, appare essere stato causato da una serie di fatalità.



Anziano precipitato dalla finestra, i gestori della rsa ricorrono in appello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.