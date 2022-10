Viterbo, anziani nel mirino dei truffatori a Marta e Tarquinia. Tre colpi in poche ore: due arrestati

28 ottobre 2022 a

Una truffa andata a segno e altre due sventate per un soffio. Il tutto nell’arco di poche ore. E’ accaduto mercoledì 6 ottobre tra Marta e Tarquinia e alla fine della giornata due persone, sospettate di essere gli autori del “colpo” sulle sponde del lago, sono state arrestate e la refurtiva (contanti e oro) è stata recuperata.

Il primo allarme è scattato intorno a mezzogiorno e mezzo a Marta. Un’anziana di 86 anni ha chiamato i carabinieri raccontando di essere appena finita in una trappola. Nel corso della mattinata aveva ricevuto una telefonata da un giovane che, spacciandosi per un nipote, sosteneva di aver bisogno di soldi per sbrigare una pratica urgente alle Poste e che avrebbe fatto passare un amico a ritirare i soldi. Poco dopo alla porta della signora ha in effetti bussato un giovane alla quale la donna ha consegnato 550 euro e diversi monili in oro. Solo quando in casa è passato un altro parente si è resa conto di essere stata vittima di una truffa. A quel punto ha chiamato i carabinieri che si sono messi subito al lavoro per cercare di rintracciare il truffatore. Dall’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza del Comune si è capito che il giovane si era allontanato con una Lancia Y guidata da un complice. Dunque sono state subito diramate le ricerche e la vettura è stata fermata, intorno alle 15, da una pattuglia della polizia stradale lungo l’A1 a Cassino. Sono stati ritrovati i 550 euro e i monili d’oro che il truffatore aveva nascosto negli slip. I due sono stati arrestati.

Si finge il nipote al telefono e si fa dare soldi e oro da anziana



Sempre nelle stesse ore la polizia di Tarquinia ha sventato due tentativi di truffa sul Litorale ai danni di anziani. Una ottantenne ha chiamato la polizia dopo essere stata contattata al telefono da un individuo che la invitava a mandare il marito di 86 anni all’ufficio postale per saldare un debito contratto dal nipote.

Nel secondo caso una 95enne ha chiamato gli agenti dopo essere stata contattata al telefono da un interlocutore che le riferiva che il nipote era in grosse difficoltà economiche e che a breve sarebbe passato un amico per ritirare soldi e oggetti in oro per sistemare la situazione.

Tentate truffe ad anziani sventate dalla polizia

Un fenomeno sempre più preoccupante che sta generando allarme sociale. Solo la settimana scorsa nella Tuscia è stato denunciato un 61enne campano che aveva messo a segno una truffa con modalità simili a Orte. Per questo sia i carabinieri che la polizia organizzano sempre più spesso incontri nei piccoli comuni, nei centri anziani o nelle parrocchie per mettere in guardia sui rischi che si corrono quando si ha a che fare con questi truffatori.



Truffano anziana con il trucco del finto nipote in difficoltà. Autori catturati a Cassino

