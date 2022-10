Viterbo, morte Sestina Arcuri. I giudici dicono no alla nuova perizia. Partito il processo d'appello

V. T. 28 ottobre 2022 a

La Corte d’Appello rigetta la richiesta della Procura di Viterbo di eseguire una perizia sulla dinamica dei fatti relativi alla morte della 26enne Maria Sestina Arcuri. Ieri, 27 ottobre,è entrato nel vivo il processo bis ad Andrea Landolfi, assolto in primo grado il 19 luglio 2021 dalle accuse di omicidio volontario e omissione di soccorso. Secondo la pubblica accusa e le parti civili, la Corte d’Assise del Tribunale di Viterbo, ha commesso degli errori di valutazione.

Nel ricorso depositato 8 mesi fa l’accusa ha sostenuto che si sia trattato di “omessa ed erronea valutazione delle prove e testimonianze” da parte dei giudici della Corte, rilanciando la tesi dell’omicidio, evidenziando lo stato di ubriachezza di Landolfi scrivendo: “esattamente nelle scale interne dell’abitazione, Landolfi veniva respinto da un tentativo di abbracciare Maria Sestina, gesto che faceva scivolare i due di qualche gradino. Proprio nel punto in cui aveva termine lo scivolamento, Landolfi sollevava di peso Maria Sestina e la lanciava dalla tromba delle scale, facendole superare il parapetto, al piano sottostante davanti al camino situato al termine delle stesse. Nonostante le gravi lesioni subite dalla compagna a seguito dell’impatto al suolo in accelerazione, il Landolfi non si operava a chiamare urgenti soccorsi bensì provvedeva a ripulire casa dalle tracce di sangue e vomito lasciate da Maria Sestina, simulava di aver messo a dormire il figlio disfacendo il letto e solo alle 6 circa chiamava i soccorsi”.

Per l’accusa la Corte d’Assise del Tribunale di Viterbo, non avrebbe preso in considerazione i litigi dei due fidanzati antecedenti, sfociati nel presunto omicidio. Inoltre, la pubblica accusa, rispetto all’argomento attinente la credibilità delle dichiarazioni della nonna dell’ex pugile, Mirella Iezzi, ha rilevato la superficialità delle considerazioni della Corte, ribadendo che: “la testimonianza della nonna risulta caratterizzata da omissioni, racconti distorti e da tentativi di manipolare le prove”.

I legali del trentenne, gli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, si sono detti soddisfatti dell’esito. Il primo dicembre verranno sentiti nuovamente tutti i consulenti ascoltati in primo grado.

