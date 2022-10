Viterbo, assenteismo al servizio psichiatrico della Asl. Due medici a processo

Valeria Terranova 28 ottobre 2022 a

Assenteismo al servizio psichiatrico della Asl, due medici rinviati a giudizio. Per gli altri 15 indagati è stato disposto il non luogo a procedere. Il 15 settembre era stato chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 17 gli indagati, ma ieri mattina, 27 ottobre, alla luce delle valutazioni e delle arringhe difensive, il nuovo pubblico ministero, Massimiliano Siddi, subentrato nel frattempo, ha avanzato un’istanza di non luogo a procedere per tutti e 17. Si tratta dell’ultimo filone di un’inchiesta che nacque da un altro fascicolo d’indagine risalente al 2018.

Tra il 2017 e il 2018, infatti, finirono nel mirino degli investigatori, in diverse inchieste distinte ma parallele tra loro, circa una trentina di presunti assenteisti, colpiti da alcuni provvedimenti penali: una ventina di indagati del centro trasfusionale dell’ospedale di Belcolle e tre medici di guardia di Vetralla tacciati, come detto, di assenteismo, le cui vicende giudiziarie negli anni imboccarono percorsi differenti. A ottobre di quattro anni fa furono sospesi, per un periodo che andava dai 6 ai 10 mesi, 3 sanitari, 2 medici e un’assistente sociale della cittadella della salute, i quali in sede di interrogatorio di garanzia si difesero dalle accuse di truffa aggravata e falsa attestazione in servizio, nell’ambito di un’investigazione che scattò a dicembre del 2017 e condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri, col coordinamento del pm Franco Pacifici. A questo si aggiunsero ulteriori risvolti investigativi e processuali che sgorgarono simultaneamente e pertanto si giunse all’apertura di un procedimento principale, che adesso vede imputati 10 medici, i quali più di recente sarebbero stati rinviati a giudizio e dovranno pertanto rispondere di assenteismo, peculato e truffa. Il dibattimento che li riguarderà entrerà nel vivo il 14 dicembre, davanti al collegio del Tribunale di Viterbo, con l’udienza che sarà riservata all’ammissione delle prove.

L’udienza preliminare di fronte al gup Savina Poli per i 17 professionisti, tra i quali degli psicologi e psichiatri, i quali si sarebbero assentati dal posto di lavoro secondo le modalità previste dall’articolo 55 quinquies del testo unico sul pubblico impiego, si è aperta invece il 27 aprile scorso. Gli imputati sono stati assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Giovanni Labate, Roberto e Francesco Massatani, e Marco Valerio Mazzatosta. La decisione del gup che è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri ha rinviato a giudizio soltanto due medici. Il procedimento a loro carico inizierà a settembre del prossimo anno.

