Viterbo, pescatore tenta di corrompere agente con 20 euro: condannato a Terni

Sconto di pena in appello - da 2 anni e 8 mesi ad 1 anno e 10 mesi - per un 44enne di origini romene, residente a Viterbo, che nel maggio del 2018 era stato denunciato da agenti giurati, addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne, per tentata corruzione. L'uomo, secondo l'accusa, aveva 'offerto' 20 euro agli agenti in questione per evitare la sanzione ed il sequestro della canna da pesca, dopo essere stato sorpreso senza licenza nella zona del lago di Corbara.

Dopo la prima sentenza del tribunale di Terni, i giudici dell'appello hanno riconosciuto la sostanziale tenuità del fatto, riducendo l'entità della pena. Nel corso del processo, un amico del 44enne - che quel giorno era andato a pesca insieme a lui - aveva spiegato come l'uomo non avesse soldi, perché privo di un lavoro, e come avesse dovuto offrirgli sia le sigarette che la benzina per raggiungere il lago.

Da qui la tesi difensiva che i 20 euro non erano nella disponibilità del soggetto, rispetto al presunto tentativo di corruzione: "Sono parzialmente soddisfatto della decisione dell'appello - afferma l'avvocato Arnaldo Sebastiani, difensore del 44enne - ma mi riservo il ricorso per Cassazione, una volta valutate le motivazioni della sentenza. Continuo a ritenere che non ci sia la prova certa della penale responsabilità del mio assistito, oltre ogni ragionevole dubbio".

