Viterbo, morte Sestina Arcuri. Il fidanzato Andrea Landolfi di nuovo davanti ai giudici, parte il processo d'appello

Questa mattina, giovedì 27 ottobre, si aprirà a Roma il processo di secondo grado per la morte di Maria Sestina Arcuri. A febbraio scorso la Procura di Viterbo e le parti civili hanno presentato il ricorso in Appello impugnando la sentenza del 19 luglio di un anno fa che assolse in primo grado con formula piena Andrea Landolfi dall’accusa di omicidio volontario e omissione di soccorso per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri. Dopo 10 ore e mezza di camera di consiglio il trentenne romano, ex operatore socio sanitario, nonché ex pugile, fu condannato a 4 anni di reclusione unicamente per il reato di lesioni aggravate nei confronti della nonna Mirella Iezzi, ultraottantenne, che all’epoca riportò la frattura di tre costole e fu dimessa con una prognosi superiore ai 40 giorni. Anche i difensori del giovane, gli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, hanno avanzato il proprio ricorso, relativamente a tale condanna che potrebbe essere riformata nel secondo grado di giudizio, ritenendo che si tratti di lesioni dolose ma colpose.

