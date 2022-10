Viterbo, Halloween. Percorso horror per le vie del centro storico di Tarquinia

A. M. V. 27 ottobre 2022 a

Tarquinia, una notte da brividi, torna il 31 ottobre nel centro storico, la manifestazione “Le vie dell’orrore”. Dalle 18 alle 21 la cittadina diventa di nuovo Halloween City, a fare da scenografia le suggestive ed antiche vie del centro storico per una Tarquinia che nel buio dei suoi vicoli veste l’abito horror più spaventoso.

“Dopo la sosta forzata per la pandemia, la città etrusca torna a ospitare uno degli eventi di recente ideazione che più successo avevano raccolto prima dei lockdown – dicono dal Comune -. Il 31 ottobre sarà di nuovo Halloween City, con il ritorno del percorso horror “Le vie dell’orrore” nel centro storico. Si svelano i dettagli del pomeriggio di festa dedicato ai bambini e non solo: il cuore di una giornata di animazione vissuta tra piazzale Europa e piazza Matteotti, con un persorso ricco di personaggi celebri della storia del cinema horror. Tra via Antica, via San Martino e via degli Archi i visitatori vivranno momenti di divertimento e paura”.

“Un susseguirsi di sorprese e apparizioni a cui uno staff entusiasta sta lavorando da settimane - precisano -. Poi, in chiusura di serata, altre sorprese, a partire dalla serata di musica a piazza San Martino. L’evento è organizzato dal Comune insieme al Cag (Centro di aggregazione giovanile) e il gruppo La Tribù Pirata, ideatori anche del percorso da brividi. Insomma, la festa è ormai entrata a pieno titolo tra gli appuntamenti preferiti per bimbi e giovani, e sarà anche un modo per animare le vie del centro storico”.

“Appuntamento quindi - concludono dal palazzo comunale - con una Tarquinia spettrale che l’amministrazione assicura non deluderà le aspettative dei bambini, che sempre si divertono chiedendo ai passanti il solito: dolcetto o scherzetto?”.



