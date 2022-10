Viterbo, Halloween. Spaventosi Ghost Tour alla Rocca dei Borgia a Nepi

Alf. Parr. 26 ottobre 2022 a

Nella notte di Halloween , tutto può succedere, anche che dei Vichinghi conquistino la Rocca dei Borgia a Nepi e si accampino al suo interno. Nel buio della notte, falò brilleranno nella corte del castello e, accompagnati da risa e grida di incitamento, prodi guerrieri si sfideranno in duello.. I “Ghost Tour” avranno inizio nel seguente orario:ore 18.30, 19.,30, 21.30, 22.30 con appuntamento all’ingresso della corte della Rocca. Numero massimo di partecipanti 20-25 per tour. E' consigliata la prenotazione. Costo visita 6 euro. Durata 45 minuti circa. Il giorno successivo, le ombre scompariranno per dare spazio alle tradizionali visite guidate che inizieranno alle ore: 11, 12 15,30 16,30. Costo della visita 6 euro. Gratuito per bambini sino a 12 anni. Per prenotazioni: 0761.570604 oppure e-mail: [email protected]

