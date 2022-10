Viterbo, lupi scavalcano recinzione e sbranano un'altra pecora. Paura a Civita Castellana

Alfredo Parroccini 27 ottobre 2022 a

I lupi tornano a fare strage di pecore a Civita Castellana. Circa una settimana fa questi famelici animali, sempre in cerca di prede e di cibo, erano riusciti a scavalcare la recinzione del giardino di una villetta situata in campagna in località Fabbrece. Una volta entrati dentro al podere, avevano sbranato e ucciso una pecora, che si aggirava sul prato insieme ad un piccolo gregge, per poi dileguarsi con grande abilità. Questa volta i lupi hanno colpito nella zona della Carraccia, una vasta area costellata da abitazioni e ville immerse nella campagna.

“I lupi hanno attaccato e ucciso la mia pecora, per poi spolparla quasi interamente - spiega Stefano -, nel terreno adiacente alla casa, a circa cinquanta metri di distanza. Sono due sono gli aspetti che mi colpiscono di questo brutto episodio. In primo luogo il terreno dove pascolano le pecore è recintato. Come sono riusciti i lupi a saltarlo? In secondo luogo questi animali dimostrano di non avere timore l’uomo; se hanno fame si avvicinano, anche se al buio durante le ore notturne, ma si avvicinano senza paura. Sicuramente è un branco aggressivo, visto che i miei cani sono timorosi ad uscire e a gironzolare sul terreno come facevano prima”.

“Oltre ad uccidere una pecora - aggiunge Stefano -, ne hanno ferita anche un’altra che spero di salvare con le cure veterinarie. Questa è la terza volta nel giro di due, tre anni, che i lupi assalgono le mie pecore. Penso che sia arrivato il momento di intervenire per fronteggiare il fenomeno, che sta diventando preoccupante e sempre più frequente”.

