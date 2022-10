Viterbo, crisi casa di riposo Altobelli di Bassano Romano. Il sindaco apre tavolo in Comune

27 ottobre 2022 a

Sulle problematiche che si trova ad affrontare la casa di riposo “Giuseppe Altobelli”, in particolare quello degli stipendi arretrati del personale, interviene il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi.

“Andare al lavoro, quotidianamente, garantendo la professionalità, la serietà e l’amore verso il luogo e gli ospiti presenti nella struttura come fanno le lavoratrici dell’Altobelli e prendere a ottobre lo stipendio di inizio estate, è una condizione di una difficoltà tale che non ha bisogno di approfondita descrizione per essere compresa ed empatizzata” premette Maggi, che tuttavia fa sapere di avere avuto “nuovamente contatti con il consorzio, che ha assicurato di riuscire a pagare almeno una mensilità arretrata nei prossimi giorni”.

Continua il primo cittadino: “In tutti questi mesi, per monitorare la situazione, ho parlato con il precedente cda, il commissario, dipendenti della struttura e lo stesso consorzio in qualità di datore di lavoro. Il giorno di insediamento del commissario, quello relativo al ritardo delle retribuzioni è stato il primo problema che io ed il cda uscente abbiamo rappresentato allo stesso, che sin da subito ha convocato un tavolo con il consorzio. Personalmente, sono testimone dell’impegno profuso in questi mesi dal commissario; pur nell’ambito di una situazione la cui difficoltà ha caratteristiche strutturali, il consorzio ed il commissario stesso per quanto di sua competenza, sono al lavoro per trovare delle soluzioni che riescano a garantire i diritti avanzati dalle lavoratrici, scongiurando livelli di crisi peggiori e la perdita dei posti di lavoro che rappresenterebbe un drammatico epilogo della situazione”.

