Viterbo, feto nel cassonetto. Pena ridotta per l'infermiere. Il verdetto dell'appello

Ridotta a 5 anni e 6 mesi in Appello la pena inflitta a Graziano Rappuoli, il quale ad aprile 2021 fu condannato a 7 anni e 3 mesi per concorso in infanticidio. La difesa di prepara a ricorrere in Cassazione. Si tratta dell’infermiere 60enne che fu accusato di aver procacciato il Cytotec a Elisaveta Alina Ambrus, madre della piccolina nata prematura, il cui corpicino venne rinvenuto in un cassonetto della spazzatura in via Solieri il 2 maggio del 2013. Secondo la tesi formulata dalla Procura, l’infermiere, che all’epoca lavorava presso l’ospedale di Belcolle e prestava assistenza domiciliare ai pazienti, aiutò la donna ad abortire prescrivendole il farmaco e a disfarsi del piccolo feto di sole 28 settimane. Ieri mattina davanti alla Corte d’Assise d’Appello il pm, concludendo, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, derubricando il reato configurandolo nell’articolo 19 della legge sull’aborto.

Il legale dell’uomo, l’avvocato Samuele De Santis, al termine dell’arringa si è associato alle conclusioni dell’accusa. A distanza di 8 anni dalla vicenda, più di un anno e mezzo fa, la pubblica accusa avanzò un’istanza di condanna a 14 anni di reclusione. Il verdetto emesso dalla Corte d’Assise del Tribunale di Viterbo, che allora era presieduta dal giudice Ettore Capizzi, e che riqualificò il reato di omicidio in infanticidio, concedendo le attenuanti generiche che ridimensionarono di un terzo la pena prevista, assolse l’operatore sanitario solamente dal reato di occultamento di cadavere, condannando l’infermiere a 7 anni e 3 mesi. La sentenza di secondo grado è arrivata nel primo pomeriggio dopo 4 ore di camera di consiglio.

“Sono state accolte in gran parte le censure mosse sulla sentenza di primo grado da parte della difesa – ha commentato a caldo l’avvocato De Santis-. Abbiamo ottenuto una sensibilissima diminuzione della pena determinata in primo grado. Tuttavia rimaniamo convinti del principio di diritto così come già deciso da precedenti sentenze della Cassazione proprio su questo caso, e dopo una battaglia che va avanti da 10 anni vogliamo portare la questione lì, perché secondo noi da un punto di vista giurisprudenziale, di legalità e tipicità, e soprattutto come indicazione di legittimità, la corte dovrà spendere parole importanti su un caso che è stato preso come punto di riferimento per la giurisprudenza sulla verifica del momento in cui può essere applicato il reato d’omicidio in luogo dell’interruzione della gravidanza e viceversa, in un periodo storico come quello attuale durante il quale si sta discutendo sulla legge sull’aborto, che dev’essere sì aggiornata, ma non dev’essere toccata”.

