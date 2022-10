Viterbo, omicidio Salvatore Bramucci. Sabrina Bacchio in silenzio davanti al gip

Valeria Terranova 27 ottobre 2022 a

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Sabrina Bacchio durante l’interrogatorio lampo davanti al gip Rita Cialoni che si è svolto mercoledì 26 ottobre in videoconferenza. La 48enne di Guidonia da quasi una settimana è ristretta in isolamento preventivo nella sezione femminile del carcere di Rebibbia ed è indagata per omicidio volontario in concorso a seguito degli sviluppi delle indagini sull’omicidio del cognato, il pregiudicato 58enne Salvatore Bramucci, freddato con sei colpi di pistola la mattina del 7 agosto a poca distanza mentre era a bordo della sua auto a poca distanza dalla sua abitazione in campagna a Soriano nel Cimino. Il 13 settembre scorso le indagini coordinate dal pm Massimiliano Siddi hanno portato all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della coppia di 48enni romani, Tonino Bacci e Lucio La Pietra, accusati di essere i due sicari.

Per gli inquirenti il commando dipendeva dalle indicazioni che sarebbero state fornite da Sabrina Bacchio, la quale avrebbe partecipato attivamente alla pianificazione dell’omicidio del cognato. A offrire spunti investigativi importanti agli investigatori sarebbe stata la sorella della 48enne e moglie della vittima, la quale consegnò agli operanti un’agenda rossa sulla quale il marito, con alle spalle diversi precedenti nell’ambito dell’usura, annotava i crediti da riscuotere, trovata casualmente in casa. Nel corso delle dichiarazioni la donna ha riferito che sarebbe stato lo stesso Bramucci a confidarle l’intenzione di rifarsi una vita a Tenerife con la figlia maggiore avuta da una precedente relazione, deducendo dunque che il marito nell’ultimo periodo stesse racimolando i soldi necessari per trasferirsi alle Canarie e che aveva avuto risconto in merito al proposito del consorte leggendo una conversazione in chat intercorsa tra la vittima e la figlia.

Come rilevato nella prima ordinanza dal gip del Tribunale di Viterbo i rapporti tra il pregiudicato 58enne e la cognata i rapporti si erano incrinati da tempo per via di una denuncia per un presunto furto a casa della vittima risalente al 2013, a seguito del quale svanirono nel nulla dei preziosi dal valore di 50 mila euro. Intanto la caccia al tesoretto che Bramucci avrebbe accumulato facendo l’usuraio, che secondo le stime si aggirerebbe intorno ai 200 mila euro, è ancora in aperta. E da quanto risulta oltre a Lucio La Pietra, Tonino Bacci e Sabrina Bacchio, già dietro le sbarre, rimangono indagati a piede libero Alessio Pizzuti e il compagno della cognata della vittima, Costantin Dan Pomirleanu.

