Viterbo, tappa del tour nazionale “Google educator group Italia”

Per festeggiare i suoi 60 anni, l’istituto tecnico tecnologico Leonardo da Vinci di Viterbo ha programmato una serie di eventi racchiusi sotto il titolo “Leonardo 6.0”. Tra le prime iniziative di un ricco calendario che, partendo da ottobre 2022 presenterà attività fino a giugno 2023, è prevista per venerdi 11 novembre una prestigiosa tappa del tour nazionale di Google educator group Italia, in collaborazione con Google for education proprio presso l’aula magna dello storico istituto scolastico.

Sono stati invitati a prendere parte all’iniziativa per l’introduzione di apertura, accanto al dirigente Luca Damiani, il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli - e la sindaca Chiara Frontini, in rappresentanza della quale presenzierà la consigliera Rosanna Giliberto. La città di Viterbo, quinta tappa del tour nazionale subito dopo gli appuntamenti di Taranto, Firenze, Milazzo e Sassari, grazie all’impegno del dirigente Damiani, del suo staff e del docente di informatica Angelo Gigliotti, è stata selezionata come l’unica per il Lazio tra le iniziative dell’anno di Geg Italia, orientata ad offrire agli educatori un’opportunità di collaborazione, condivisione e supporto reciproco.

L’iniziativa è rivolta a tutti i docenti operanti nel Lazio che, per l’occasione, saranno invitati a Viterbo per cogliere una opportunità unica e partecipare al prezioso aggiornamento di Google educator group (Geg), la comunità ufficiale di educatori Google italiani.

