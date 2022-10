Viterbo, acqua ai francesi. Privati in Talete in pole position la multinazionale Suez

Mattia Ugolini 27 ottobre 2022 a

a

a

Talete nel mirino della società francese Suez? L’indiscrezione, suffragata da alcuni atti ufficiali, agita i sindaci a pochi giorni dalla presentazione dell’atteso piano di ricapitalizzazione. Secondo fonti istituzionali, la Suez Trattamento Acqua spa con socio unico, con cui Talete ha un debito di 3 milioni e 700 mila euro, sarebbe una delle tre società private interessate a rilevare il 40% delle quote dell’azienda idrica viterbese, come citato anche nella due diligence.

Trasferimento servizio idrico Ato 2, sindaci all'oscuro della lettera di Romoli

Stiamo parlando di una multinazionale francese specializzata nella gestione di acqua e rifiuti che detiene, tra l’altro, anche il 23% di Acea, gruppo che gestisce gli impianti romani e frusinati. La Suez ha in carico quasi tutto il Centro Sud, dalla Toscana alla Sicilia, e non è nuova a partnership con Talete, avendo già, nel 2018, avuto interlocuzioni per quel che riguarda la gestione dei deputatori.

Talete, lo sfogo di Genova “Sono stato lasciato solo”

La notizia, arrivata a Palazzo dei Priori, non ha colto di sorpresa il sindaco di Viterbo Chiara Frontini. Evidentemente doveva aspettarsi una cosa del genere. Così come Alessandro Giulivi, primo cittadino di Tarquinia, che non intende cambiare idea sul no alla privatizzazione. Chi appare piuttosto spiazzato è Luca Giampieri, sindaco di Civita Castellana: “A oggi non ne so nulla - dice al Corriere - ma, qualora fosse, non avrei alcuna preclusione su Suez. Io so che l’amministratore Genova ha ricevuto mandato di sondare il terreno, poi quali siano gli interessati a rilevare le quote non lo so. Per me la cosa più importante è salvare Talete, poi la gara è pubblica e chi vince avrà sicuramente tutti i requisiti necessari. La strada è molto più complessa del semplice ‘no’ ai privati”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 27 OTTOBRE (Edicola digitale)

“Acqua, serve azienda speciale per non finire nelle mani dei francesi”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.