Viterbo, San Pellegrino nel degrado. I residenti: “Vogliamo i fatti”

Delusione, insofferenza, ma anche speranza. Quelli del Comitato di quartiere San Pellegrino si aspettavano di più dal primo incontro, definito “interlocutorio” con la nuova giunta Frontini. Incontro richiesto da mesi, e che si è tenuto l’11 ottobre a Palazzo dei Priori. Da una parte una delegazione del comitato e dall’altra, in rappresentanza della nuova amministrazione, l’assessore Stefano Floris e il consigliere comunale Umberto Di Fusco. Sul tavolo i tanti problemi di pulizia, sicurezza e degrado che attanagliano il quartiere.

Problemi ancora irrisolti, nonostante la pressione esercitata dal Comitato sulle amministrazioni negli ultimi anni. Temi che gli stessi iscritti avevano dibattuto in precedenza nel corso dell’assemblea del comitato nella sala delle riunioni della parrocchia di San Pellegrino. Si va dalla scarsa pulizia del quartiere al contenimento della colonia di piccioni, dalla mancanza di posti auto per i residenti nelle vicinanze della Ztl ai parcheggi selvaggi, addirittura anche in piazza San Pellegrino.

E ancora: dalle buche sulle strade, con l’asfalto a coprire i vuoti dei sampietrini (alla faccia del piano dell’ornato) ai problemi legati alla movida - con spaccio di droga lungo i vicoli, schiamazzi e gente ubriaca fino a tarda notte -, fino alla gestione di eventi come Ludika in estate e l’imminente Christmas Village da tenere rispettando le esigenze dei residenti. “Abbiamo chiesto ai rappresentanti della nuova giunta di lavorare insieme per il rilancio di San Pellegrino ma anche di tutto il centro storico - riporta Carlo Lavalle, vice presidente del Comitato di quartiere - ma, a dirla tutta, la sensazione che abbiamo avuto è che questo tema, ad oggi, non rappresenti ancora una priorità per l’amministrazione".

