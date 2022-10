Viterbo, efficientamento energetico. Allegrini (FdI): "Frontini non sa di cosa parla"

Andrea Tognotti 26 ottobre 2022 a

Le opposizioni chiedono conto del non fatto, mentre chi si è insediato l’estate scorsa, per difendersi, rivolta l’accusa e chiama in causa i suoi predecessori. Al centro del contendere un tema caldo: l’energia. Secondo un cliché comunicativo ormai rodato, in base al quale chi “l’ha preceduta non ha fatto nulla”, dice in sostanza, la sindaca, che la giunta Arena - e, risalendo, tutte le giunte del decennio scorso - non ha saputo portare a termine politiche efficaci sull’efficienza energetica. Ma le cose stanno realmente così? Assolutamente no, ribattono i consiglieri di Fratelli d’Italia Laura Allegrini e Gianluca Grancini: “Il problema è che Frontini non conosce quello di cui parla”. I due affermano quindi di aver assistito “sorridendo” alle esternazioni della sindaca, che ha usato “toni da propaganda fuori luogo”. Allegrini, parlando con il Corriere, contesta tutto punto per punto.

Gli impianti fotovoltaici fuori uso? “Roba vecchia, forse risalente all’era Gabianelli o Marini, di cui non ho mai saputo nulla perché gli uffici non me l’hanno mai comunicato”. Ma è soprattutto la storia dell’efficientamento di Palazzo dei Priori che Allegrini non digerisce. La riassume così: “L’assessore Saraconi ottenne un milione dalla Regione per il palazzo comunale e due scuole: Grotte e Fantappiè. E’ stata la Regione a gestire il tutto, con una procedura lentissima con la quale si sono dovuti individuare i progettisti (ci sono voluti due anni), fare i progetti e poi i sopralluoghi. La difficoltà maggiore è stata cambiare gli infissi a Palazzo dei Priori, perché la Soprintendenza si è opposta e quindi si è dovuta trovare una via di mezzo tra quelli che chiedeva e quelli atti a realizzare un risparmio energetico”. Ma le lampadine? Frontini parla della loro mancata sostituzione con quelle a più elevato risparmio energetico. La risposta di Allegrini: “Le lampadine si sostituiscono quando si rompono. Con Marini fu fatto un project con la City Green Light, che ha in gestione al 90% la manutenzione e l’efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica, con il restante 10 gestito da Enel X, che però non fa manutenzione. Quello con Enel X è un contratto molto vecchio, ormai scaduto, e noi pensavamo a un gestore unico escludendo Enel X. Un lavoro lunghissimo, ostacolato anche dalla difficoltà a reperire le vecchie bollette, che tuttavia è stato fatto: stava per partire il bando.

E se la sindaca ricorda di non aver investito nella Macchina di Santa Rosa per far fronte al al caro bollette e aiutare famiglie e aziende in difficoltà, Allegrini ribatte che “questa è proprio una bugia”. Addirittura? Sì, risponde, perché “quando si fa il bando per la Macchina, che è un investimento della durata di almeno 5 anni, si ricorre alla spesa per investimenti, mentre ciò che concerne il Trasporto è spesa corrente. Dire che non si fa il bando per aiutare le famiglie è falso, perché le cifre date per ristoro vengono dalla spesa corrente e il bando non incide su questo capitolo”. C’è poi stato l’efficientamento del parcheggio di via Garbini, la posa delle pensiline al Poggino, un progetto con Enel X per l’installazione delle colonnine per le auto elettriche, corsi di educazione sul risparmio energetico nelle scuole, e altro. Discordo chiuso per FdI. Fino alla prossima contestazione.

