Viterbo, ruba 1.200 euro da distributore automatico. Denunciato dai carabinieri

Qualche giorno fa, nei pressi del bar che si trova all’interno dei giardini comunali di Corchiano, era stata asportata la somma di circa 1.200 euro dai distributori automatici di giochi per bambini.

Nonostante l’autore del fatto avesse tentato, mediante l’utilizzo di colla tipo Bostik, di richiudere lo sportello che era stato forzato, il Presidente della Proloco si era accorto del furto sporgendo denuncia presso la locale Stazione Carabinieri.

I militari quindi, attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare l’autore in un 39enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti, che è stato denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Viterbo.

