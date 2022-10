Viterbo, tutto esaurito per il ponte dei Santi

Daniela Venanzi 25 ottobre 2022 a

a

a

Non è stata solo la complicità del tempo a rendere Viterbo appetibile per i turisti in vista del prosimo ponte dei Santi. In generale c’è un senso di ritrovato piacere nel visitare la Tuscia e le sue bellezze anche e soprattutto da parte di chi, per la prima volta, ne sente parlare attraverso le parole di entusiasmo e le immagini che il web fa girare attraverso i profili social. Dopo la pandemia e la preoccupazione legata alla guerra, in questo momento c’è come una voglia di evasione dai cattivi pensieri che con le belle giornate e il ponte di ognissanti in avvicinamento viene stimolata ancora di più.

Villa Lante, al lavoro tre nuove dipendenti

“E’ così - dice Tiziana Governatori dell’hotel Terme Salus - in generale c’è una ripresa forte in quasi tutti week end. Certo ha giocato molto a favore questo sole, praticamente estivo che spinge i turisti ad uscire a fare il fine settimana fuori casa. In generale noto la presenza di molti romani e sembra strano ma si sono avvicinati anche persone residenti in Lombardia".

Torna la Notte di mezzo con Harry Potter e Maleficent a San Pellegrino

"In sostanza quello che viene fuori - continua a spiegare l’imprenditrice - è che prima si prediligeva la Toscana e invece adesso c’è una sorta di inversione di tendenza. Si comincia a scegliere anche la Tuscia per questa bellezza inaspettata e anche per il rapporto qualità prezzo. Da noi dormire, costa statisticamente di meno e questo è un fatto che incide sulla scelta. Sulla permanenza del ponte siamo dalle due alle tre notti”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 25 OTTOBRE (Edicola digitale)

Stand Francigena e Vie del gusto della Tuscia alla fiera del turismo di Rimini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.