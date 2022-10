Comune Viterbo, Sogin non partecipa al Consiglio di oggi

Mattia Ugolini 25 ottobre 2022 a

La Sogin, contrariamente a quanto fatto trapelare nei giorni scorsi dal consigliere comunale del Pd Alvaro Ricci, non parteciperà al Consiglio straordinario sul deposito della scorie nucleari nella Tuscia in programma stamattina con inizio alle 9.30. Una situazione surreale, per non dire grottesca, quella venutasi a creare a Palazzo dei Priori. La società incaricata di realizzare il sito (ipotesi non più solo probabile) era stata invitata ad intervenire in aula e per questo era stata addirittura spostata la data dell’assemblea: dal 20 a oggi. Nonostante ciò, nessun rappresentante di Sogin oggi arriverà in Sala d’Ercole. E quindi parleranno solo i consiglieri ed eventualmente la giunta e il sindaco Chiara Frontini. Il motivo per cui la società non interverrà non è stato reso noto.

Confermati tutti i 22 siti idonei della Tuscia

Nessun confronto vero e proprio, dunque, con l’azienda di Stato incaricata della decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che ha individuato nella Tuscia ben 22 siti idonei ad ospitare le scorie, dislocati tra il comprensorio dei Monti Cimini e la Maremma. Nel complesso, i luoghi adocchiati da Sogin sono 58 in tutta Italia, precedentemente erano 67, il che vuol dire che in provincia di Viterbo ce ne sono esattamente la metà. Per i più maliziosi, oltretutto, non sarebbe una casualità il fatto che dall’elenco sia scomparsa la dicitura “probabile” vicino alle zone indicate nel Viterbese.

Deposito scorie nucleari nella Tuscia. No delle associazioni agricole

Va detto chem al di là di Sogin, la scelta finale sul sito dove costruire l’impianto la prenderà il ministero della transizione ecologica che, nel frattempo, è scomparso dai dicasteri del governo Meloni, essendo stato accorpato a quello dell’ambiente, oggi nelle mani del forzista Gilberto Pichetto Fratin (il nome preciso del ministero è “ambiente e sicurezza energetica”). Il MiTe era stato creato appositamente da Mario Draghi per riformare il Paese indirizzandolo verso una svolta green. Dunque, l’ultima parola spetterà adesso al ministro berlusconiano, che, insediatosi da neanche tre giorni, si ritrova già tra le mani una vera e propria patata bollente. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube e sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it (home page).

Il Tar: Sogin non dovrà consegnare gli atti

