Ospedale Sant'Andrea, presentata l'ex direttrice Asl Viterbo Daniela Donetti

L’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma inizia un nuovo ciclo con la neo direttrice generale Daniela Donetti, presentata oggi all’Università Sapienza di Roma dalla rettrice Antonella Polimeni e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. La Donetti arriva al Sant’Andrea dopo l’esperienza all’Asl di Viterbo.

"Vogliamo una forte sinergia tra componente universitaria e aziendale. L’azienda Sant’Andrea è in una fase di sviluppo con il completamento del bulding formativo e i fondi per il nuovo dipartimento di emergenza-urgenza, l’insediamento della dottoressa Donetti è la scelta coerente con gli impegni che devono essere portati in porto - ha sottolineato D’Amato - Viene da una esperienza alla Asl di Viterbo, io la chiamo la ’nostra Salerno-Reggio Calabrià con i lavori all’ospedale di Belcolle fermi da trent’anni. La dottoressa ha lavorato per finire finalmente questi lavori".

"L’azienda Sant'Andrea ha un grande problema di mobilità e di accesso dalla zona di Grottarossa. Dovrà essere uno dei primi tavoli da convocare con tutti i soggetti coinvolti - ha suggerito l’assessore - Si dovrà rivedere tutto il sistema della mobilità con l’ambizione di creare infrastrutture sostenibili su ferro per raggiungere il Sant'Andrea". "Questa scelta ha come obiettivo una maggiore integrazione tra il polo universitario di Latina, il Sant’Andrea e poi anche l’Umberto I, con una più ampia sinergia con l’università Sapienza - ha evidenziato Polimeni - serve una visione davvero integrata, perché in questi anni senza una piena integrazione si sono create delle desertificazioni per alcune professionalità che hanno inciso sul lato assistenziale".

