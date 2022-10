Viterbo, ruba occhiali da 440 euro e si allontana. Donna denunciata a Nepi

24 ottobre 2022 a

A Nepi il 14 ottobre scorso, una donna era entrata in un negozio di ottica asportando due paia di occhiali, per un valore complessivo di 440 euro, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. La commessa, accortasi del furto, aveva subito denunciato l’accaduto presso la locale stazione dei carabinieri ed i militari avevano immediatamente avviato le ricerche per individuare la responsabile del furto.

Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, i fotogrammi della donna erano stati diramati agli altri Comandi della zona ed i Carabinieri della Stazione di Capranica l’avevano riconosciuta consentendo quindi la sua identificazione.

La donna pertanto, una 50enne residente nella provincia, è stata denunciata dai militari della Stazione di Nepi per furto con destrezza.

