Viterbo, la Notte di Mezzo entra nel vivo. Dai vampiri ai gatti blu zaffera ai laboratori di ceramica per bambini

La Notte di Mezzo entra nel vivo: mercoledì l’esordio con lo scrittore Luigi Pruneti che presso la sala conferenze della fondazione Carivit, partner dell’evento insieme a comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, Società Tolkieniana Italiana, ha intrattenuto il pubblico con una stuzzicante presentazione dal taglio storico – letterario sulla figura del vampiro, da sempre a metà strada tra il terrificante e l’affascinante: “I principi della notte, dall’immaginario collettivo alla letteratura”. La Notte di mezzo si conferma un format che cala nella cornice goliardica di Halloween, di cui recupera le radici italiane ed europee, momenti di approfondimento culturale e occasioni di studio con relatori autorevoli. Il primo week end percorre un altro binario del format: la valorizzazione del territorio. E, dunque, via ai laboratori di ceramica per bambini che ieri presso il Lab33, hanno dato vita con le loro mani alla loro zucca di argilla, pronta per essere illuminata nella notte del 31 ottobre. Grande, la risposta all’iniziativa dei piccoli aspiranti ceramisti: posti esauriti per tutti i turni.

Nella stessa giornata la ceramista Daniela Lai ha tenuto un incontro sui gatti blu zaffera, quello che è diventato uno dei temi delle sue opere, spalancando la porta, durante un piacevole pomeriggio, sul mondo di quella che è una “creatura” di confine, animale domestico, ma ancora saldamente ancorato alla sua indole libera e per certi versi selvaggia, di cacciatore notturno e, soprattutto, “famiglio” della strega. La Notte di Mezzo si appresta ad entrare nel cuore della manifestazione nei prossimi giorni con il ponte del 29-30-31 ottobre quando “Dolcetto o Scherzetto” diventerà il perno di una serie di iniziative per grandi e piccoli.

Torneranno presentazioni di libri con Monia Montechiarini che parlerà di streghe fate e rituali e mostrerà un originale amuleto scozzese, mentre la professoressa Marcella Pasqualetti, responsabile scientifico dell’orto botanico dell’università della Tuscia anch’esso entrato quest’anno nel cartellone della Notte di Mezzo, illustrerà la “magia” o “scienza” delle piante presso Viterbo Sotterranea. Al via anche alle attrazioni con Malefica e il castello incantato a Palazzo degli Alessandri a piazza San Pellegrino e il mondo di Harry Potter negli ambienti della ex Zaffera a piazza San Carluccio. Tutto lungo il filo del “Dolcetto o scherzetto”, che animerà il 31 ottobre con streghe, stregoni e maghetti del Centro Sociale Pilastro, e sdoganato dall’associazione Argot, promotrice dell’evento, che ha riportato la celebre espressione dentro i confini di una tradizione senza tempo, che prende il via, nel vecchio continente, con i rituali di celebrare il 31 ottobre con elemosine e offerte di cibo ai poveri e ai “defunti”.

