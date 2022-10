Viterbo, omicidio Bramucci. La cognata Sabrina Bacchio in carcere. Incastrata dai messaggi con presunti sicari

Paolo Di Basilio 24 ottobre 2022 a

Nuova svolta nelle indagini sull’agguato in cui è stato ucciso Salvatore Bramucci. Da sabato mattina 22 ottobre è in carcere, indagata per omicidio volontario in concorso, la cognata Sabrina Bacchio, 48 anni. I carabinieri di Viterbo insieme a quelli della Compagnia di Tivoli l’hanno arrestata nella zona di Roma Est dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Rita Cialoni su richiesta della Procura (il fascicolo è nelle mani del pm Massimiliano Siddi). Per gli inquirenti la donna ha partecipato attivamente alla pianificazione dell’agguato e avrebbe dato indicazioni precise al commando che il 7 agosto freddò l’uomo con sei colpi di pistola appena uscito di casa, nelle campagne di Soriano nel Cimino, a bordo della sua auto.

Una svolta in qualche modo attesa. La posizione critica della cognata di Bramucci era infatti era stata infatti cristallizzata sia nella prima ordinanza del 13 settembre - quella che ha spedito in carcere i romani Tonino Bacci e Lucio La Pietra, ritenuti protagonisti del commando - sia nella seconda, quella del Tribunale del riesame che ha confermato la misura cautelare per uno dei due. In particolare, a settembre il gip Rita Cialoni, commentando gli elementi raccolti dai carabinieri sul traffico telefonico, scriveva che non andava sottovalutata, ma, anzi, approfondita “la circostanza che nelle date del 4 e 7 agosto si registrino contatti tra Tonino Bacci e la cognata di Bramucci con la quale, come risulta in atti, vi erano stati in passato dissapori familiari”. Il riferimento è a una denuncia del 2013 per un presunto furto in casa della vittima (sparirono preziosi per circa 50 mila euro).

Le indicazioni del gip sono state quindi avallate dai carabinieri, come è emerso poi dall’ordinanza del Riesame che ha rigettato la richiesta di annullamento della misura cautelare per Lucio La Pietra. In quelle pagine sono contenuti infatti dei passaggi sulle indagini portate avanti dopo i due arresti. Di particolare importanza l’informativa del 19 settembre relativa agli accertamenti eseguiti sul cellulare di Sabrina Bacchio e dai quali si evince, secondo l’ipotesi investigativa, che l’agguato sarebbe stato pianificato a metà luglio. Per i carabinieri il commando si muoveva sulla base di precise indicazioni fornite dalla donna che aveva preso parte all’ideazione e alla pianificazione dell’agguato.

I militari, in questo contesto, hanno recuperato una conversazione via chat con Bacci risalente al 17 luglio: “Nino mi fai sapere per il motore di mia suocera, calcola che non esce più alle 9 ma alle 8, capito per organizzarsi”. Per gli investigatori si tratterebbe di un messaggio in codice per avvisare i sicari che il giorno precedente Bramucci - che stava terminando di scontare una condanna di 3 anni e 4 mesi per usura ai domiciliari - aveva ottenuto il via libera dal magistrato di sorveglianza ad uscire di casa alle 8 e non più alle 9. Il 30 luglio è Bacci che contatta, questa volta con una telefonata, la cognata di Bramucci: “Sabrì come staì? Noi siamo in preparazione”. Poi il 2 agosto è lei che chiede delucidazioni al complice: “Come siamo messi?”. Ed è sempre Bacci ad aggiornarla il 4 agosto (giorno del sopralluogo a Soriano con la Smart) e il 6 relativamente allo slittamento dell’agguato che sarebbe dovuto avvenire il 5.

La donna quando sono scattati i primi due arresti, il 13 settembre, ha provato ad allontanare i sospetti su di se, dichiarando spontaneamente agli inquirenti che Bacci - con il quale per gli investigatori intratteneva una relazione sentimentale - nell’ultimo periodo le aveva chiesto ripetutamente notizie sulle abitudini di vita del Bramucci con particolare riferimento agli orari nei quali aveva il permesso di uscire dagli arresti domiciliari. Ma le telefonate, i messaggi in codice, le frequentazioni assidue appunto con Bacci e con le altre persone coinvolte nelle indagini per i carabinieri dicono altro. Cioè che la donna ha pianificato con loro l’agguato. Perché? Qual è il movente? Per ora gli inquirenti su questo punto non hanno scoperto del tutto le carte. Sullo sfondo resta sempre però il presunto tesoro di Bramucci. I soldi che avrebbe accumulato con la sua attività di usuraio. Nell’inchiesta che portò al suo arresto nel 2020, e poi alla condanna patteggiata, si parlava di un giro di 200 mila euro. Ma la polizia all’epoca recuperò solo una moto, un’auto e i rolex. Inoltre, come riferito dalla moglie agli investigatori, nelle settimane precedenti all’agguato aveva ripreso il recupero dei vecchi crediti e in un’agenda rossa c’erano appuntati prestiti per 57 mila euro. Soldi che Bramucci avrebbe voluto portare con sé - forse insieme al suo tesoro mai trovato - a Tenerife dove intendeva trasferirsi insieme alla figlia grande (avuta da una precedente relazione) una volta tornato libero. Restano intanto indagati a piede libero Costantin Dan Pomirleanu, romeno di 32 anni, convivente di Sabrina Bacchio, e il romano Alessio Pizzuti.

