Viterbo, promotore finanziario assolto chiede risarcimento di 11 milioni

Il promotore finanziario viterbese Franco Maria Mattioli chiede un risarcimento danni per 11,4 milioni a una banca svizzera, dopo la conclusione - con la sua assoluzione - di un iter processuale durato dodici anni nel Canton Ticino. Il processo interessò l'allora Banca di credito cooperativo di Capranica e Bassano Romano, successivamente ceduta ad un altro gruppo, che impegnò in un istituto di credito elvetico una somma di 40 milioni.

L’istanza di conciliazione davanti alla pretura di Lugano, atto sostanziale per l’apertura del contenzioso civile tra banca e promoter, è stata presentata dal legale di Mattioli e sarà esaminata a fine novembre. Se non avrà esito positivo si andrà in tribunale.

“Il mio avvocato è fiducioso - commenta Mattioli - ma sui tempi non azzardo ipotesi. Quello che conta è che c’è una sentenza definitiva di assoluzione del tribunale federale di Losanna, la nostra Cassazione, nei miei confronti e un contestuale risarcimento per ingiusto processo. Tutto per un’accusa ingiusta mossa da quella banca”. Mattioli, nel 2005, finì al centro di una complessa inchiesta a Lugano, che indagò su circa 15 anni di attività precedenti da lui realizzate. Il viterbese, forte della sentenza decretata dal tribunale nel 2017 per truffa, riciclaggio e appropriazione indebita - 12 anni dopo l'avvio - ha chiesto alla Bank Cic Ag un risarcimento di 11,4 milioni di euro. Cifra determinata dai mancati guadagni del promoter per il periodo di inattività, dal 2002 quando tutto è iniziato.

