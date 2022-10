Viterbo, primi 50 anni per Federlazio: "Idee nuove per il domani"

24 ottobre 2022 a

a

a

I primi 50 anni di Federlazio, nodale associazione di piccole e medie imprese, dagli anni Settanta in prima linea anche nella Tuscia per promuoverne lo sviluppo economico. Il genetliaco è stato festeggiato giovedì pomeriggio presso lo Spazio attivo di Lazio Innova a Valle Faul, dove sono convenuti i vertici provinciali, quelli regionali e i rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo: fare il punto sulle tante cose fatte in questo mezzo secolo, ma anche, e soprattutto, sulle tantissime ancora da fare, mettendo in campo idee per far diventare Viterbo provincia sempre più al passo coi tempi.

Produzione ridotta del 20% nelle ceramiche



“Il futuro non aspetta” il leit motiv dell’incontro. E infatti, ha non a caso subito sottolineato il presidente regionale, Silvio Rossignoli, il compito delle imprese, aiutate dalle istituzioni, è “di lavorare su progetti nuovi per affrontare con lungimiranza il nostro avvenire, senza guardarsi indietro e agendo in un’ottica di condivisione e valorizzazione del territorio”.

Cantieri pubblici a rischio stop

La valorizzazione del territorio in chiave turistica è uno dei fronti sul quale bisogna lavorare con caparbietà, ha affermato la presidente viterbese dell’associazione, Tiziana Governatori, dato che la Tuscia, scrigno di inestimabili bellezze storico-artistiche e naturalistiche, ha tutto ciò che serve per diventare un polo di attrazione a livello nazionale.

SERVIZIO COMPLETO CON LE FOTO DELLA FESTA SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 24 OTTOBRE (Edicola digitale)

Federlazio celebra mezzo secolo di vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.