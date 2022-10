Viterbo, criminalità. Inflitrazioni della 'ndrangheta nella Tuscia. Il rapporto

24 ottobre 2022 a

A Viterbo operano organizzazioni mafiose autoctone riferibili alla ‘ndrangheta. È quanto emerge dall’ultimo rapporto “Mafie nel Lazio” stilato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione. Nel report si fa riferimento in particolare al gruppo criminale del calabrese Giuseppe Trovato, il quale attuava “pratiche estorsive nei confronti dei negozi di compro oro, dei locali notturni e nel settore del recupero crediti, avvalendosi della ferocia e del ‘peso militare’ degli albanesi”.

La ‘ndrangheta, sempre secondo il rapporto, è presente anche in provincia di Roma vicino alla Sabina, soprattutto a Capena, dove i clan calabresi hanno compiuto numerosi investimenti nel settore del commercio alimentare e di quello immobiliare. I clan napoletani legati alla camorra comandano invece nel sud del Lazio, nelle province di Latina e Frosinone, vicinissime al capoluogo campano, mentre Roma, si legge nell’indagine dell’Osservatorio regionale, rappresenta un unicum in fatto di radicamento delle cosche mafiose.

Per la cronaca, il processo a carico di Giuseppe Trovato, detto “zio”, originario di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, non si è ancora concluso. Il boss – condannato in appello a 12 anni e 9 mesi – ha fatto ricorso in Cassazione. I suoi legali sostengono che non ci sarebbe quell’aggravante dell’associazione di tipo mafioso che viene evidenziata anche nel rapporto dell’Osservatorio.

