Viterbo, acqua e crisi Talete. La giurista Solange Manfredi: "Serve azienda speciale per non finire nelle mani dei francesi”

La giurista Solange Manfredi, ex consigliera del Movimento cinque stelle al Comune di Acquapendente, interviene di nuovo sulle problematiche della Talete e più in generale sulla battaglia che insieme a tante associazioni lei stessa sta combattendo per l’acqua pubblica.

Come incide il referendum sull’acqua pubblica sulle scelte della politica?

“C’è una situazione nazionale inspiegabile. Eppure, la politica non ha un mandato in bianco. Nel 2011 si decise per l’acqua pubblica. I cittadini italiani sono stati più saggi dei loro rappresentanti. Hanno guardato avanti vedendo che, nell’ipotesi di crisi, l’acqua pubblica ci avrebbe salvato. Nonostante ciò, la maggioranza degli eletti va in altra direzione”.

Come lo spiega?

“Molti politici non hanno interesse per i diritti della loro comunità. In campagna elettorale promettono l’acqua pubblica per ottenere consenso. Poi, una volta eletti, assecondano i desiderata delle lobby a garanzia della loro qualità di vita. Scatta così la selezione degli argomenti necessari a giustificare le privatizzazioni”.

In che senso?

“Si spaventano le popolazioni parlando di fallimento delle società e della necessità di cedere quote ai privati se si vuol continuare ad avere l’acqua nelle case. E’ un fenomeno ricorrente”.

Anche nel caso di Talete si chiede di cedere quote ai privati per salvarla dal fallimento, ma qual è l’alternativa che proponete?

“E’ molto semplice. Si realizza con due passaggi. Il primo sta nel sostituire l’amministratore privatizzatore con uno che lavori per l’acqua pubblica. All’epoca della nomina proponemmo la candidatura dell’ex presidente dell’Acquedotto di Napoli, che ha portato alla ripubblicizzazione in una grande città. Il secondo passo sta nel fare la stessa identica procedura seguita a Napoli: deliberare la trasformazione della spa pubblica in un’azienda speciale. Per legge non può fallire ed è più controllata dai Comuni e dalla Corte dei conti. Perciò è più difficile che commetta i gravi errori che registriamo oggi con la Talete”.

