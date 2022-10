Lazio, caro bollette: 630 mila famiglie in difficoltà con i pagamenti

24 ottobre 2022 a

Negli ultimi 9 mesi, a causa dell’aumento dei prezzi energetici, 613.000 laziali hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, che ha anche messo in luce come il numero di morosi sia destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. L’analisi ha individuato in 438.000 il numero di residenti nel Lazio che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di pagare le prossime fatture.

Come si legge dall’indagine - realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale - complessivamente ci sono 3,3 milioni di italiani che hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime bollette energetiche. La situazione di emergenza si evince anche da un altro dato: quasi due morosi su tre (62%) hanno detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette.

Guardando i numeri più da vicino si scopre che, se a livello nazionale la percentuale di chi ha dichiarato di non aver pagato una o più bollette negli ultimi nove mesi è pari al 10,7%, il fenomeno è più diffuso nelle regioni del centro Italia (11,5%) e al sud e nelle isole (11,2%). E in prospettiva dei prossimi aumenti, le aree più a rischio sono quelle del Meridione (9,4% a fronte di una media nazionale pari al 7,7%). Il problema della morosità riguarda anche le spese condominiali: come emerso dall’indagine, a causa dell’aumento dei prezzi, da gennaio oltre 2,6 milioni di italiani hanno saltato una o più rate del condominio.

